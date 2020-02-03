مقربون: سبب وفاة دحمي الروقي حادث مروري

أميرة خالد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من أسرة الروقي، أن سبب وفاة المدون عبد الرحمن الروقي “دحمي” هو حادث مروري تعرض له أمس.

وكان ناشطون دشنوا وسما حمل أسم دحمي الروقي عبروا من خلال عن تعازيهم ومواساتهم لعائلته في مصابهم بوفاة ابنهم ، داعين له بالرحمة والمغفرة والجنة.

يشار أن الروقي كتب قبل وفاته تغريدة بحسابه في “تويتر” حظيت على تداول لافت قال فيها: ”أستغرب من ناس أعمارها صغيره وعايشه بضيقه و بعمر صغير لا تزرع بداخلك شي مو فيك و تتأثر فيه عيش عمرك و تذكر ما يجيك الا مكتوب لك عيونك و ضحكت ماهي مخلوقه للحزن غيرو مابي داخلكم يا اصدقاء“.