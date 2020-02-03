«فيديو جديد» يكشف لحظة نجاة شاب من الموت بجازان

علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو جديد، عن تفاصيل نجاة الشاب بأعجوبة يوم أمس الأحد، من موت محقق بعدما كاد قائد مركبة من نوع هايلوكس يقود بتهور من دهسه في منطقة جازان.

وأظهر مقطع فيديو، انحراف المركبة باتجاه الرصيف وتشق طريقها نحو المركبة المتوقفة في مجمع محطة بنزين في محافظة شرق منطقة جازان ليصاب قائدها.

وكانت المركبة تتوقف مقابل محل وبها شخص واحد كان قد نزل من معه إلى المحل؛ بينما كانت سيارة أخرى تندفع باتجاه مركبتهم، ليحاول من بقي فيها النزول، لينجو الشاب في لحظات من موت محقق.