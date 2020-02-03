شاهد.. منال سلامة: سعيدة بوفاتي أثناء تأديتي مناسك العُمرة

القاهرة(صدى):

انتشرت أنباء عن وفاة الفنانة المصرية منال سلامة، خلال تأديتها مناسك العُمرة، ما شكّل صدمة لدى الجمهور ودفع الفنانين إلى كشف حقيقة الخبر.

من جانبها، علّقت منال سلامة على الخبر من خلال مقطع فيديو، تؤكد فيه سعادتها، إذ قالت: « أنا سعيدة بخبر موتي ده جدا علشان شفت أصحابي اللي بيحبوني خافوا عليا إزاي وتليفوني مبطلش رن وجوزي جاله سيل من التليفونات وأنا حية أرزق وبحبكم جدا».

يذكر أن الفنانة المصرية كانت قد شاركت في ” عائلة الحاج نعمان ” ، كآخر عمل درامي لها حتى الآن وشاركها البطولة الفنانة هبة مجدي، فاطمة ناصر، يسرا اللوزي، تيم حسن، أحمد بدير، صلاح عبدالله، وسهر الصايغ.