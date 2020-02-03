مدرب يوفنتوس: لو كنت أشركت ديبالا أمام فيورنتينا لكنا خسرنا

وكالات(صدى):

كشف ماوريتسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن السبب وراء عدم إشراكه للأرجنتيني باولو ديبالا أساسيًا أمام فيورنتينا أمس الاحد.

وأكد ساري، أنه أضطر لهذه الخطوة بسبب توافر عدد كبير من اللاعبين الجاهزين في التشكيلة، إذ قال: «لدينا عدد كبير جدا من لاعبي الهجوم الأقوياء ولا يمكننا الاستعانة بهم جميعا في الوقت ذاته. توازن الفريق أمر ضروري وفي مواجهة فيورنتينا كان جونزالو إيجواين أكثر فائدة».

وأضاف: «لو كنا قررنا إشراك الأربعة جميعا لخسرنا الكثير من الجوانب الإيجابية لهؤلاء اللاعبين في نهاية الأمر»،

وفاز يوفنتوس أمس الأحد، على فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة، أحرز كريستيانو رونالدو اثنين منها والثالث أحرزه دي ليخت، ليبتعد بذلك اليوفي بصدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويوسع الفارق بينه وبين إنتر ميلان صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط.