وظائف شاغرة في شركة «مكيون مطورون عمرانيون»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مكيون مطورون عمرانيون، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة الدبلوم أو ما يعادلها، للعمل بمكة المكرمة، بمسمى (مُمثل خدمة العملاء) عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة الدبلوم في تخصص (إدارة عامة) أو ما يعادلها، كما لا يُشترط وجود خبرة سابقة؛ فيما الوصف الوظيفي:- توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى اقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى؛ بينما بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 2020/02/02م وينتهي بتاريخ 2020/03/02م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا