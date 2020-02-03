أسباب استخدام «صوف الغنم» غطاء لمقاعد الطيارين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت أكاديمية “BAA” الأوروبية للطيران أن سبب استخدام شركات الطيران “صوف جلد الغنم” في تغطية مقاعد الطيارين داخل الطائرات، يعود إلى أمرين: مراعاة اعتبارات السلامة، والبحث عن أفضل وسائل الراحة.

وقالت إن صوف “جلد الغنم” مُفيد لاعتبارات السلامة؛ ومقاوم للحرائق واللهب والسوائل ولا يذوب أو يلتصق بالجلد عندما يحترق، كما أنه يبقى جافاً طوال الوقت.

وأضافت، أن مسألة الراحة في استخدام هذا الصوف تنبع من قدرة أليافه على امتصاص كمية كبيرة من الرطوبة وعدم التأثر بالحرارة العالية، ولا يسبب الحساسية للأشخاص، وسهل التنظيف.