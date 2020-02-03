«تسجيل صوتي» يزيح الستار عن تفاصيل سقوط الطائرة الأوكرانية

كييف(صدى):

كشف تسجيل صوتي لقائد إحدى الطائرات المحلقة أثناء استهداف الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني، عن رؤيته لضوء صاروخ، ليبلغ به برج المراقبة في مطار طهران.

وأوضح الطيار خلال المحادثة مع برج المراقبة إنه يرى ضوء الصاروخ وإصابته للطائرة وحدوث انفجار كبير؛ فيما أكد مسؤولون أوكرانيون إن المحادثة بين الطيار الإيراني وبرج المراقبة تثبت أن إيران عرفت سبب انفجار الطائرة منذ البداية.

وفي السياق نفسه، بعد أن علم قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، باستهداف الطائرة الأوكرانية، أبلغ القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، الذي حذره من انتشار الخبر، وطالبه بأن يعتبر التكتم على ما حدث أمراً عسكرياً من قائد أعلى.