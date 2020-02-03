وفاة المقدم «الخليوي» بعد معاناة مع المرض

سعيد العجل(صدى):

انتقل إلي رحمة الله تعالى المقدم بدر بن سليمان الخليوي من منسوبي ادارة مرور منطقة الرياض امس الاثنين بعد مرض ويخص بالعزاء لوالده الاستاذسليمان بن عبدالله الخليوي والدكتور محمد بن عبدالله الخليوي واللواء م. سعد بن عبدالله الخليوي واللواء الدكتور سعود بن عبداللهالخليوي واللواء م. بندر بن عبدالله الخليوي واللواء م. اسامه بن عبدالله الخليوي واشقائه. المقدم علي بن سليمان الخليوي والنقيبطيار تركي بن سليمان الخليوي واسرته والعزاء بمحافظة الخرج ، او على جوال 0558222220.

انا لله وانا اليه راجعون