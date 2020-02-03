وظائف شاغرة للجنسين في شركة مراكز الاتصال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مراكز الاتصال من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي تسويق)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (التسويق)، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

وأكدت على ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً؛ فيما وصف التدريب هو:- وضع استراتيجيات التسويق وتنفيذها، وتحليل بيانات أبحاث السوق، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتصميم حملات تسويق خاصة وإدارتها.

وأوضحت أن مهارات قابلية التوظيف:- العمل وفقاً للمعايير الأخلاقية، القدرة على التعليم والإقناع المنطقي، القدرة على فهم الاختلافات الثقافية، القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق، القدرة على التأثير والإقناع، القدرة على مخاطبة الجمهور، إجادة استخدام برامج الحاسب الأساسية.

وتتمثل المعرفة والمهارات الفنية، في:- تسويق الخدمات، المسح السوقي (التحليل الإحصائي)، تحليل البيانات، برمجيات ذكاء الأعمال، التسويق (التواصل التسويقي)، التسويق (العلاقات العامة)، تحليل السوق، التسويق المباشر (اختيار الكلمات)، التسويق الارتباطي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تسويق الفعاليات، المسح السوقي (تحليل النتائج)، تحليل الشركات، التوعية بالعلامات التجارية، استراتيجية الإعلام، الهوية المرئية للعلامة التجارية؛ بينما التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/02/02م وينتهي بتاريخ 2020/03/02م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .