مكتب العمل في رفحاء ينفذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية ويضبط 15 مخالفة

رفحاء(صدى):

نفذ مكتب العمل بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها بالمحافظة و أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط “15 مخالفة “،وتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقها .

وتأتي هذه الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وامتثالاً لقراراتها ولوائحها بالإضافة إلى تعزيز وتحسين بيئة العمل لتحقيق اهداف برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 ،وتطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

ودعا مدير ممثل مكتب العمل بمحافظة رفحاء ماجد بن مهدي العنزي المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق ” معاً للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) و سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.