أدنى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة

علي العنزي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن منطقة حائل سجلت أدنى درجة حرارة في مناطق المملكة اليوم الاثنين، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأوضحت الأرصاد أن حائل سجلت 0 درجة مئوية، وطريف 2 درجة مئوية، وعرعر 3 درجات، وتبوك والقيصومة والقريات والقصيم 4 درجات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة،مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.