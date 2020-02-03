«الجوازات» توضح كيفية استرداد الأموال حال عدم تنفيذ خدمات

نايف السالم(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار أحد الأشخاص حول كيفية استرداد الأموال في حال عدم تنفيذ خدمات.

ووجه مغرد استفسارًا إلى حساب الجوازات الرسمي، عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: ” ‏‎افيدوني. دفعت قبل ستة أشهر 1650 جوزات موجودة عندي في أبشر ما استخدمتها.. أبغي أسترجع المبلغ أفيدوني ” .

وأجابت الجوازات: ” ‏‎أهلاً بك، في حال عدم تنفيذ خدمات يمكن الإسترداد من خلال نفس الحساب البنكي المسدد علماً أن إجراءات الإسترداد من اختصاص البنك المعني للإفادة، سعدنا بتواصلك ” .