اليابان تواجه أزمة «الزواج الصوري»

طوكيو(صدى):

تتعرض الفلبينيات اللاتي يذهبن إلى اليابان ويعملن في الحانات كمضيفات فيما يعرف باسم ” الحانات الفلبينية ” لسهولة الاستغلال من قبل السماسرة غير الشرفاء بسبب حصولهن على التأشيرة من خلال ” الزواج الصوري ” .

وفي عام 2010، تزوجت فلبينية من رجل ياباني تعرفت عليه عن طريق أحد الوسطاء اليابانيين؛ بهدف الحصول على تأشيرة عمل؛ لتبدأ العمل في حانات المضيفات؛ فيما يحمل بعضهن تأشيرات العمل الترفيهي، ظاهريًا للعمل كراقصات ومغنيات؛ بينما يجبرهن العمل في الحانات على ارتداء ملابس فاضحة، احتساء الخمر مع الزبائن اليابانيين.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص الاتجار بالبشر في عام 2004، إساءة استخدام التأشيرات الترفيهية كأحد أسباب الاتجار في البشر؛ فيما شددت الحكومة اليابانية في عام 2005 لوائح إصدار هذا النوع من التأشيرات.