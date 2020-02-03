نصائح للقضاء على «ديدان الأطفال»

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أسباب لإصابة الأطفال بالديدان التي قد تنتقل عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث، فضلًا عن إهمال النظافة وعدم غسل اليدين، واستخدام المرحاض فى الأماكن العامة دون وجود تعقيم وتناول الخضروات والفواكه دون غسلها.

وينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات التى توضح نوع الديدان ووصف الأدوية المناسبة للحالة، كما يفضل تناول الليمون، حيث يحتوى الليمون على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم.

ويجب تناول الثوم حيث يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الالتهاب والفطريات كما انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الجراثيم والفيروسات، كما أن فاكهة البابايا مع العسل الأبيض مرتين فى اليوم تفيد في علاج الديدان.

ومن الممكن تناول زيت حبة البركة في الوجبات اليومية للطفل؛ فضلًا عن الكركم، كما يمكن وضع البصل في الطعام أو شرب مياه البصل وتحليته بالعسل الابيض؛ فيما يحتوي الزعتر على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات.