وفاة شقيق سعاد عبدالله الوحيد

خالد الظفيري(صدى):

خيم الحزن على الفنانة الكويتية سعاد عبد الله بوفاة شقيقها الوحيد “سالم عبد الله الحمد”، في الولايات المتحدة الأمريكية، لتغادر إلى أمريكا برفقة أولادها لتنفيذ وصية شقيقها قبل وفاته بإنهاء مراسم دفنه.

ومن جانبها، علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” خالص العزاء للإعلامية القديرة الأستاذة أمل عبد الله والفنانة الأسطورة سعاد عبد الله بوفاة أخيهم الوحيد سالم عبدالله الحمد في أمريكا “.

وتابعت فجر السعيد: ” ولقد غادرت أم طلال وأولادها لحضور مراسم الدفن بناء على طلب الفقيد أن يدفن هناك، إنا لله وإنا إليه راجعون والله يصبركم على فراقه “.