صور للسيارة التي كان يمتلكها الملك سعود ومميزاتها النوعية

الرياض(صدى):

نشرت على مواقع التواصل مجموعة من الصور للسيارة الخاصة بالملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – التي كان يستخدمها في التنقل خلال فترة حكمة.

وتتميز السيارة – موديل كاديلاك فليتوود 1959- بدعمها العديد من التقنيات المتقدمة في تلك الحقبة، وهو ما يبدأ من حيث المواصفات الميكانيكية عبر المحرك سعة 6.39 لتر ذو قوة 304 حصان و584 نيوتن متر من العزم.

كما يتوفر مع ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات بدفع خلفي كي تتمكن من التسارع حتى 100 كم/س خلال 11.9 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 194 كم/س ووزن كلي قدره 2,300 كجم.

وتضمنت خصائص تحكم كهربائي في النوافذ، مساعدة كهربائية للمكابح، رف كهربائي لزجاج منافذ المكيف، مساعد توجيه كهربائي ورشاشات مياه للزجاج الأمامي.