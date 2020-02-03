تطورات قضية الفنان أحمد الفيشاوي مع طليقته

القاهرة(صدى):

كشفت محامية الفنان المصري أحمد الفيشاوي، ضمها مستندات جديدة في قضية موكلها مع طليقته هند الحناوي، تثبت سقوط حضانة لينا أبنته عن والدتها بسبب صدور حكم جنائي بحبسها، وأخرى تثبت أن الابنة لم تعد من إنجلترا طيلة 5 سنوات.

وقالت في تصريحات، أن مغادرة هند الحناوي من مصر إلى إنجلترا جاء لأنها متزوجة من رجل مصري يحمل الجنسية البريطانية وليس من أجل تلقي لينا التعليم.

وأضافت أن إقامة لينا مع والدتها بإنجلترا غير قانونية وغير شرعية، بعد سقوط حضانتها بحكم ضم لينا للجدة للأم، الصادر بتاريخ ٢٩ مايو 2017، والجدة تتواجد بمصر دون لينا لذا تسقط الحضانة.

وأشارت إلى أن موكلها توجه بعدة إنذارات للجدة من أجل تنفيذ حكم ضم لينا ولكنها لم تنفذ أي منها وسافرت لينا إلى الخارج، مبينة أن سفر ها لإنجلترا حدث بعد خداع أحمد الفيشاوي ووالده الراحل فاروق الفيشاوي بأنها ستتلقى التعليم في الخارج وستزور مصر في العطلات ولكن هذا لم يحدث.