مدى إمكانية شرب عصير قصب السكر لمرضى السكري

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء تغذية، اليوم الاثنين، أن عصير قصب السكر ليس سكرا نقيا، حيث يحتوي على حوالي 70-75٪ من الماء، و 13-15٪ من السكر على شكل سكروز مثل سكر المائدة، وما يصل إلى 10-15٪ من الألياف، كما يوفر العديد من العناصر الغذائية.

وأكد الخبراء أنه قد يؤثر عصير قصب السكر على نسبة السكر في دم المصاب بالسكري بأقل من المشروبات السكرية الأخرى، ذلك لأن مؤشر نسبة السكر في الدم لديه يتراوح من 30 إلى 40، وهو منخفض إلى حد ما.

ويحتوي هذا العصير على نسبة عالية جدا من السكر، ولكنه يحتوي على نسبة منخفضة، ما يعني أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في دم المصاب بالسكري وفق جراد، وعلى الرغم من احتواء عصير قصب السكر على نسبة عالية من السكر، إلا أن مريض السكري يمكنه شرب كمية قليلة منه.