إيران تعرض 80 ألف دولار تعويض عن كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية

وكالات(صدى):

عرضت إيران مبلغًا قدره 80 ألف دولار كتعويض مقابل كل ضحية لعائلات ضحايا تحطم الطائرة بالقرب من طهران.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريحات تلفزيونية، إن وهذا المبلغ صغير للغاية، وسوف نضغط للحصول على مبلغ أكبر.

وكان حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي اسقطتها إيران بصاروخ، أسفر عن مصرع كل من كان على متن الطائرة وهم 167 راكبا من مواطنى إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وكان قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني حمل الحرس الثوري المسؤولية عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.