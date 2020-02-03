فتيات تستدرجن شابًا لسرقة أمواله

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت قضية بطلها وافدين من جنسية عربية ووافدتين آسيويتين استدرجوا شابًا في محافظة حولي لممارسة الأعمال المنافية للآداب؛ ليستوليا على أمواله فيما رفض تسجيل قضية ضدهم.

وأكد الشاب الكويتي: «ما أبي قضية.. ما أبي فضايح.. أبي فلوسي»؛ لافتًا إلى أنه تعرف على وافدين عربيين داخل مقهى في حولي، حيث أبلغاه بأنهما يعرفان فتاتين آسيويتين تمارسان الرذيلة، وقاما باصطحابه إلى شقة في منطقة السالمية.

وأوضح أنه عند دخوله قام المدعى عليهما بسلبه مبلغا من المال لتتم إحالة ملف الادعاء إلى المباحث، حيث زودهم بمكان الشقة التي بداخلها الوافدتان والعربيان ليتم ضبطهم؛ فيما تم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت الأدلة عليهم.