حسني مبارك يظهر برفقة حفيده بعد إجرائه عملية جراحية

القاهرة(صدى):

ظهر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الاثنين، في صورة له مع حفيده عمر علاء مبارك عقب إجرائه جراحة دقيقة قبل أيام.

وعلق عمر على الصورة التي نشرها على حسابه في موقع إنستغرام، قائلاً: ” كل الحب والتقدير “؛ فيما كان الرئيس المصري الأسبق، قد أجرى منذ أيام جراحة دقيقة في مستشفى المعادي العسكري.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مقرب من الأسرة أن الجراحة كانت بسبب مشكلات بسيطة في الأمعاء؛ بينما سيغادر مبارك مستشفى المعادي العسكري في أيام معدودة، إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، مؤكداً استقرار حالته الصحية وبدء تعافيه.