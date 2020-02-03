إصابة مسؤول كويتي سابق بأزمة قلبية عقب أمر ضبط المتهمين بـ «قضية فساد»

خالد الظفيري(صدى):

كشفت وسائل إعلام محلية كويتية، اليوم الاثنين، عن ‏إصابة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المالية الأسبق، أحمد الخليفة، بأزمة قلبية ونقلة إلى المستشفى الأميري.

وأوضحت أن ذلك بعد صدور قرار من هيئة المحكمة المكلفة بالنظر في قضية ‎” ضيافة الداخلية ” بضبط وإحضار جميع المتهمين بالقضية والمخلى سبيلهم بكفالات مادية والبالغ عددهم 9 متهمين بينهم 3 نساء.

وكانت السلطات الكويتية، في وقت سابق، قد قررت تجميد حساب الشيخ أحمد الخليفة ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تجميد ما لا يقل عن 15 حسابًا مصرفيًا لأشخاص وشركات ومحلات وردت أسماؤها في تحقيقات قضية الضيافة في وزارة الداخلية التي بدأت منذ عام 2016.