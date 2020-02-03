البورصات الصينية تفقد 8% من قيمتها بسبب «كورونا»

بكين(صدى):

هبطت البورصة الصينية لأكثر من 8%، اليوم الاثنين؛ حيث خسرت بورصة شنغهاي الأكبر تأثرًا بفيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين.

وانخفض مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 8.07 ليصل إلى 2736.28 نقطة، أما مؤشر بورصة شينزن المركب ثاني بورصات الصين، فقد انخفض بنسبة 8.54 % ليصل إلى 9769.91 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة هونغ كونغ للأوراق المالية Hang Seng بنسبة 0.44% ليصل إلى 26428.05 نقطة؛ فيما كانت آخر مرة يتم فيها التداول في بورصات الصين القارية في 23 يناير، قبل حلول السنة الصينية الجديدة.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” في الصين ارتفع إلى 361 يوم الأحد بزيادة 57 حالة وفاة عن اليوم السابق.