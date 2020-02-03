بالفيديو.. لحظة اعتقال صينية رفضت ارتداء «قناع الوجه»

بكين(صدى):

رفضت امرأة ارتداء قناع الوجه الطبي في أحد المتاجر الصينية؛ مما دفع رجال الأمن إلى إخراجها بالقوة استكمالًا لجهود مكافحة فيروس كورونا الجديد المنتشر بالصين.

وكشف مقطع فيديو، عن مقاومة السيدة لضابطين في ممر سوبرماركت بمدينة شنزن، بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، بعدما طلب منها بعض المتسوقين ارتداء قناع الوجه أو المغادرة؛ لتندلع مشاجرة بينهم بصقت خلالها السيدة على وجه أحدهم.

وأخذت السيدة تركل ضباط الشرطة عند وصولهم؛ مما اضطرهم لطرحها أرضا؛ فيما تن نقلها إلى مستشفى كانغنينغ، وأكدت التحاليل عدم إصابتها بفيروس كورونا، وسيتم تسليمها إلى شرطة شنتشن لمزيد من الاستجواب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء قناع طبي.