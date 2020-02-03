الإمارات تعلن اكتشافا جديدا يحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وكالات(صدى):

أعلنت دولة الإمارات اكتشافاً جديداً يحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في حقل “جبل علي” بالمنطقة الواقعة بين دبي و أبوظبي باحتياطات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب.

وقالت الإمارات إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب، لتطوير “حقل جبل علي” الذي يحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب التوقيع تغريدة قال يها: “شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)”.