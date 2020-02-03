بالفيديو.. كلمة وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

علي القحطاني(صدى):

جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تأكيد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني بما يكفل حقوقه المشروعة.

وقال الوزير في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة لمناقشة خطة ترامب الجديدة في الشرق الأوسط، إن المملكة تتمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً إلى إلى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وكان وزراء الخارجية العرب شددوا خلال اجتماعهم في القاهرة، على تمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني، في حين ثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات هذا الموقف، معتبراً أن “الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية انتصار عظيم.