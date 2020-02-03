عمر هوساوي جاهز لمواجهة السد القطري

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، عن جاهزية عمر هوساوي، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، للمشاركة في مباراة السد القطري في افتتاح دوري أبطال آسيا 2020.

وأكدت التقارير، أن فرصة مشاركة المدافع الدولي السابق في مباراة السد كبيرة جدًّا بعد اقترابه من إنهاء برنامجه التأهيلي عقب إصابته بتمزق في عضلة الساق، والدخول في برنامج لياقي مكثف.

وفي سياق متصل، لن يشارك عمر هوساوي في مباراة النصر أمام الفتح، الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز ضمن الجولة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.