«حساب المواطن» يوضح طريقة معرفة قبول التسجيل

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، طريقة معرفة القبول في التسجيل للحصول على الدعم، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه مستفيد، سؤالًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: ” كيف أعرف أن تم قبولي في حساب المواطن؟ وشكراً”.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين: ” في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 ” يناير ” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر ” مارس” وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم ” .