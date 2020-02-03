رؤساء محاكم التنفيذ يطالبون مديري السجون بـ «إطلاق سراح المحبوسين»

نايف السالم(صدى):

خاطب رؤساء محاكم التنفيذ، مديري السجون، لإطلاق سراح جميع المنفذ ضدهم في القضايا المالية والمحبوسبن حبسا تنفيذيا من قبل دوائر التنفيذ، وذلك تنفيذًا لقرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، الصادر حديثًا.

وفي السياق نفسه، يجب قبل إطلاق سراح الموقوفين أخذ التعهد عليهم بتسوية الوضع المالي للمديونيات خلال سنة، وتحديد المبلغ المطلوب وبداية الإيقاف؛ فيما بدأت وزارة العدل في رفع إيقاف الخدمات آليا على كل مدين، عبر بوابة ” ناجز “.

وانتهت معاناة كثير من المواطنين منهم من توقفت خدماتها منذ 3 سنوات بسبب ديون عليها لم تستطع سدادها، ومعلمة ظلت خلال الـ 14 شهرا الماضية، لم تستطع تنفيذ أي إجراء حكومي طيلة إيقاف الخدمات، بعدما حررت سندا لأمر في ديون بالتقسيط، ليتم إلغاء الإيقاف عقب قرار وزير العدل.