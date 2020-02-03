الموافقة رسمياً على تصنيف الوظائف الحكومية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مصادر أن اللجنة العليا المكلفة بإعداد دليل لتصنيف الوظائف الحكومية، وافقت على مخرجات العمل التي قدمها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، كدليل عام يبنى على التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية وتسكين الأجهزة الحكومية في قطاعاته (وظائفه).

وأوضحت أن الآلية ستكون عن طريق تولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات البدء بتطبيق (تصنيف الوظائف الحكومية) على الأجهزة الحكومية وإدارته وإضافة القطاعات والمجموعات الوظيفية أو حذفها ودمجها حسب المستجدات وتسكين الأجهزة التي تنشأ مستقبلاً وترميزها.

كما سيقوم المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على إطلاق منصة وطنية خاصة بتصنيف وظائف الحكومة. ويهدف تصنيف وظائف الحكومة إلى توحيد التصنيف وفق معايير محددة تلبي احتياجات الأجهزة الحكومية لإيجاد منظمة بيانات لدعم عملية تسهيل تبادل البيانات.