لقطة مثيرة لمورينيو بعد تذكيره بعدم إشهار البطاقة الحمراء فى وجه سترلينج

ماجد محمد(صدى):

احتج البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، بطريقة كوميدية ومثيرة للجدل على الحكم بسبب عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي، في ختام مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي على بطاقة صفراء ثم تدخل بشكل قوي على لاعب توتنهام ولكن الحكم مايك دين تغاضى عن البطاقة الصفراء الثانية ثم طرده.

وبعد أن تغاضى الحكم، قام مساعد مورينيو بتذكيره أن سترلينج لديه بطاقة صفراء ولم يحصل على بطاقة ثانمية من الحكم، ليركض سريعا نحو الحكم الرابع ويحتج عليه بطريقة كوميدية.