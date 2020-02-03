«المسند»: سحب ممطرة تسود أجواء عدة مناطق

علي القحطاني(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، عن توقعاته لطقس اليوم الاثنين، على عدة مناطق.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” قد تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاء من ‎جازان، عسير، الباحة، مكة.. وربما جنوب ‎المدينة ” .

وعلى جانب آخر، قال ” المسند ” أن: ” ‏أبكر وقت لدخول وقت صلاة ‎الظهر خلال العام يكون قريباً من الأسبوع الأول من ‎نوفمبر، بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر ‎فبراير، وبينهما حوالي نصف ساعة تقريباً ” .