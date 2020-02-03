مبتعث يتورط في الكذب للحصول على «الجرين كارد»

واشنطن(صدى):

تورط طالب مبتعث في جامعة أمريكية، في التزوير والكذب على السلطات الأمريكية، وذلك في سبيل الحصول على «الجرين كارد».

وكشفت مصادر أن الطالب تزوج من فتاة تحمل الجنسية الأمريكية، وقدم طلبًا للحصول على جرين كارد، وقد يتم محاكمته جنائياً بسبب التزوير.

وبينت المصادر أن تحويل تأشيرة الزيارة أو الدراسة إلى إقامة دائمة، بناءً على زواج من مواطنة أمريكية يحتاج كفالة مالية وسجلات ضريبية ومقابلة شخصية، وتدقيق أمني مكثف وتحقيقات وبصمات وبحث في شبكات التواصل الاجتماعية والسجل الجنائي والسجلات المالية واثباتات موثقة بأن الزواج حقيقي.