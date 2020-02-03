الصينيون يلقون القطط والكلاب من نوافذ الأبراج بسبب «كورونا»!

بكين(صدى):

وثقت مجموعة من الصور «البشعة»، إلقاء الصينيين لقططهم وكلابهم الأليفة من نوافذ الأبراج السكنية، وذلك بعد انتشار معلومة طبية خاطئة بأن الحيوانات الأليفة، يمكنها نقل فيروس كورونا الجديد للبشر.

وأظهرت الصور جثث قطط وكلاب أليفة ملقاة على أرض الشارع، وقد سالت الدماء منها.

وكانت طبيبة صينية ظهرت بإحدى قنوات التليفزيون الرسمي للصين، قالت إن الحيوانات الأليفة إذا اقتربت من أشخاص مصابين، أو يحتمل إصابتهم، بفيروس كورونا الجديد، فإنه ينبغي أن يتم عزلهم ووضعهم في حجر صحي.