القعيط رابطًا بين «تحديد النسل» والإنقراض: نحن مطالبون دينيًا أن نتكاثر

علي القحطاني(صدى):

أكد المحامي يوسف القعيط، على رفضه إلزام الأسر بتحديد النسل، خاصة إذا كانت الأسر مقتدرة ماديًا.

وقال القعيط خلال برنامج اتجاهات، إن الأوربيين على وشك أن ينقرضوا بسبب تحديد النسل، مضيفا: «نحن دولة واعدة ذات موارد».

وأوضح أننا مطالبون دينيًا أن نتكاثر، مستشهدًا بالحديث الشريف: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم».

كما استشهد القعيط بقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ».

وأضاف: لن أختلف مع أحد إذا كانت القضية تنظيم نسل، بحيث يتناسب عدد أفراد الأسرة مع الدخل المادي أو كجانب توعوي.