بالفيديو.. أول نائبة لمدير شؤون النفقة: الأحكام ليست مقتصرة على المطلقة فقط

عادل الحربي(صدى):

أكدت نائب المدير العام لشؤون النفقة شروق الجدعان، أن أحكام النفقة ليست مقتصرة فقط على المطلقة، بل تشمل الزوجة أو الأم أو الابنة.

وأضحت الجدعان خلال برنامج سيدتي، أن التسجيل بصندوق النفقة، يكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي للصندوق، وإتباع التعليمات.

وأشارت إلى أن الصندوق يحاول القضاء على معاناة الأسر في مماطلة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة، لافتة إلى أنه سيوفر النفقة الشهرية ومن ثم يعمل على تحصيلها من المنفق أو من تقع على عاتقه تحملها.