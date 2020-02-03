مواطنون يصفعون البوق القطري بـ «غرد كأنك الجزيرة عاجل»

علي القحطاني(صدى):

وضعت قناة الجزيرة القطرية، نفسها محل السخرية والانتقادات، وذلك نتيجة حتمية لتبنيها الأفكار المتطرفة، واعتمادها الأساسي على قلب الحقائق، وبث السموم، ونشر الأكاذيب بغرض النيل من الدول العربية لا سيما المملكة.

وفي هذا السياق، قرر مواطنون تدشين وسم عنوانه «غرد كأنك الجزيرة عاجل»، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل تويتر.

وشهد الوسم سخرية واسعة، من طريقة القناة القطرية، في نشر الأخبار المغلوطة، حيث نشر مغرد مقطعًا لرجل أمن حاملا حاجًا مسنًا لمساعدته، لكن أرفقه بعنوان على طريقة الجزيرة قائلا:«عسكري سعودي يخطف حاج مسن».

وشارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر الوسم، بتغريدة ساخرة أيضًا، قال فيها: «حادث سيارة في الرياض يسفر عن إصابة 3 أشخاص ونقل الـ 8 الى المستشفى وأعلن عن وفاة الـ10 في المستشفى».

ولا تزال الجزيرة القطرية، تستمر في استضافتها لقيادات التنظيمات الإرهابية عبر شاشتها، والترويج لأفكارهم بشكل مستمر.

ولم تُعرف قناة الجزيرة بشكل واسع إلا عام 2001 ، بالتزامن مع أحداث 11 سبتمبر، حينما بثت التسجيلات الخاصة بأسامة بن لادن وعناصر تنظيم القاعدة لتبدأ حينها خط متصل من التواصل مع الإرهابيين.