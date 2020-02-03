بالفيديو..طارق الحربي: الرياض صارت أبرد من لندن

حمود العنزي(صدى):

بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، ظهر الإعلامي طارق الحربي، مرتديًا العديد من الملابس، في إشارة إلى شعوره بالبرد الشديد.

وتعجب الحربي خلال برنامجه «طارق شو»، من انخفاض درجات الحرارة بهذا الشكل، قائلا: «البرد لعب فينا، معقول الرياض صارت أبرد من لندن، صرنا بمرحلة خطرة».

واستعرض بعض عناوين الأخبار، التي حذر فيها خبراء الطقس، من التقلبات الجوية، وضرورة أخذ الحيطة، إضافة إلى المناطق التي شهدت درجات حرارة تحت الصفر، وظاهرة تجمد المياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد تنبأت بتقلبات جوية على بعض مناطق المملكة، بدءا من اليوم الأثنين إلى الأربعاء.

كما توقعت تأثير كتلة باردة اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري.