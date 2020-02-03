الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا وتحفظها بحقيبة

بكين(صدى):

اتخذت السلطات الصينية، أمس الأحد، قرارًا بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد، بالقرب من مكان وفاتهم.

وحظرت السلطات الصينية أيضًا، التقاليد الجنائزية المعتادة، مؤكدة أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس كورونا بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضحت السلطات أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

يذكر أن الثقافة الصينية تؤمن بأنه يجب حرق جثة المتوفي وليس دفنه، لكن يوجد بعض الصينيين المتمسكين بمواصلة طريقة الدفن العادية.