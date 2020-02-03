سيدة تقتل زوجها وتلقي جثته بالقمامة بعدما أغواها رجلا آخر

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية، على خيانة زوجها، بالبدء في علاقة محرمة مع رجل آخر، أغواها بكلامه المعسول.

بدأت العلاقة بين السيدة الخائنة وعشيقها عبر التحدث من خلال مواقع التواصل، إلى أن انتهت على الفراش.

وكان الزوج المخدوع بمثابة العائق أمام زوجته الخائنة، ففكرت بالتخلص منه عن طريق قتله وإلقاء جثته فى مقلب قمامة لكي يخلو لها الجو مع عشيقها.

وعثرت الشرطة على جثة المجني عليه، وبعد سلسلة من التحقيقات، تم حل اللغز، حيث تبين أن الزوجة منذ أن تعرفت على عشيقها في إحدى المناسبات، واعتادت التحدث معه عن أبسط أمور حياتها، حتى أوقعها عقلها الشيطاني أن تقيم علاقة جنسية مكتملة.