بالصور.. أعمى منذ 20 عاما يسترجع بصره فجأة بعد أن صدمته سيارة 

فهمي محمد(صدى):

استرجع شخص مصاب بالعمى منذ 20 عاما بصره فجأة بعد أن صدمته سيارة بقوة عند معبر للمشاة، حتي أصبح قادرا على الرؤية بشكل واضح بعد أسبوعين فقط من الحادث المروري.

وتفصيلا، عاني الرجل من رد فعل تحسسي ألحق الضرر بشبكية العين في عينه اليمنى منذ أكثر من 20 عاما، بينما سجلت عينه الأخرى فقط الأشكال والضوء دون أن يستطيع الرؤية.

ومن جهته، أوضح الرجل أن بصره صار رائعا طوال الوقت منذ أن صدمته السيارة فجأة، مشيرا: «لقد رفعتني الصدمة فوقعت على غطاء محرك السيارة، فارتطم رأسي بشدة بزجاجها الأمامي ثم انزلقت وسقطت على الطريق».