بالفيديو.. ضبط شخص حاول حرق نفسه فوق سيارة بمكة
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط شخص بعدما اعتلى إحدى المركبات مساء اليوم وهدد بحرق نفسه في الطريق المقابل لمبنى إمارة مكة.
وظهر في مقطع فيديو، الشخص وهو يحمل مادة “البنزين” ويهدد بإشعال النار بنفسه
وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفر الشخص من الموقع وتمكنت من ضبطه، أوُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23658 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله يامثبت القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45544 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا ولا يبلابنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54019 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا في منطقةالعدل
كذاب لابيحرق نفسه ولاشي
هياط بس
لو صادق رح فحدى أزقة الخانساء جمبك
وشعلل بعمرك الله لايردك