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بالفيديو.. ضبط شخص حاول حرق نفسه فوق سيارة بمكة

بالفيديو.. ضبط شخص حاول حرق نفسه فوق سيارة بمكة
طلال الغامدي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط شخص بعدما اعتلى إحدى المركبات مساء اليوم وهدد بحرق نفسه في الطريق المقابل لمبنى إمارة مكة.

وظهر في مقطع فيديو، الشخص وهو يحمل مادة “البنزين” ويهدد بإشعال النار بنفسه

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفر الشخص من الموقع وتمكنت من ضبطه، أوُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23658 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة الا بالله يامثبت القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك

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