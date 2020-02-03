بالفيديو.. محامية توضح عقوبة الإساءة للأشخاص عبر وسائل التواصل

عادل الحربي(صدى):

كشفت أبرار شاكر محامية ومستشارة قانونية عن عقوبة الإساءة للأشخاص أو التشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شاكر خلال حوارها ببرنامج “سيدتي” إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص علي عدة جرائم تحدث علي الشبكة العنكبوتية من ضمنها يعاقب كل شخص يمس بالمصلحة العامة وحقوق الأفراد سواء في مقطع أو منشور أو صور.

وحذرت شاكر من الإساءة للأشخاص والجهات المسؤولة بمنصات التواصل، مضيفة:” يجب إبلاغ الجهة المختصة بالمشاكل بدلا من نشرها علي حسابات بموقع تويتر”.

وأوضحت أن عقوبة الإساءة للأشخاص هي السجن 5 سنوات و3 مليون ريال، مبينة أن إثبات الجرائم الإلكترونية أصبح سهلا حتى لو تم حذف المنشور أو التعليق المُسيء، لافتة:” هناك فرق كبير بين حرية الرأي وازدراء الأديان والإساءة”.