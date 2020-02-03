شاهد.. الإمارات تتزين بالعلم واللغة الصينية
تزينت أشهر معالم الإمارات مساء اليوم بالعلم الصينى، وذلك ضمن الحملة التى أطلقتها تحت شعار ” نحن معاكم “، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الصينى الذى يواجه مخاطر فيروس كورونا الجديد.
وجاء برج خليفة ومبنى شركة بترول أبوظبي ” أدنوك ” وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد، من أبرز المعالم التى تزينت مبانيها بعلم الصين، كما ظهرت عليها عبارة ” ووهان، نحن معكم ” باللغة الصينية.
وأعربت الإمارات، فى بيان صدر عنها، عن ثقتها في قدرة الصين على تخطى هذه الأزمة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23658 ] نشر منذ 1 ساعة
شا شونق ياه
alfahd42[ عدد التعليقات: 23658 ] نشر منذ 1 ساعة
你好