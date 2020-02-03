  • الأحد 2

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. شاهد.. الإمارات تتزين بالعلم واللغة الصينية

شاهد.. الإمارات تتزين بالعلم واللغة الصينية

شاهد.. الإمارات تتزين بالعلم واللغة الصينية
أبوظبي(صدى):

تزينت أشهر معالم الإمارات مساء اليوم بالعلم الصينى، وذلك ضمن الحملة التى أطلقتها تحت شعار ” نحن معاكم “، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الصينى الذى يواجه مخاطر فيروس كورونا الجديد.

وجاء برج خليفة ومبنى شركة بترول أبوظبي  ” أدنوك ” وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد، من أبرز المعالم التى تزينت مبانيها بعلم الصين، كما ظهرت عليها عبارة ” ووهان، نحن معكم ” باللغة الصينية.

وأعربت الإمارات، فى بيان صدر عنها، عن ثقتها في قدرة الصين على تخطى هذه الأزمة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23658 ] نشر منذ 1 ساعة

شا شونق ياه

[ عدد التعليقات: 23658 ] نشر منذ 1 ساعة

你好

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *