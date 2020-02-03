أحمد موسى: لا أشعر بالأسف لقدومى للمملكة وحب الجماهير سبب سعادتي

ماجد محمد(صدى):

أكد محترف نادي النصر وقائد منتخب نيجيريا، أحمد موسى، أن الاستقرار في المملكة لم يكن صعب عليه، نافيًا شعوره بأى ندم جراء تلك الخطوة.

وأضاف، في تصريحات له، أن العيش في المملكة جيد، وأنها مكان مناسب يمكن أن يعيش فيه ويربي أبنائه.

وأكد أن جماهير المملكة تعشق كرة القدم بجنون، مؤكدًا أنه سعيد بكونه شخصية محبوبة داخل النصر ومشجعيه.