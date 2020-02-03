أحمد موسى: لا أشعر بالأسف لقدومى للمملكة وحب الجماهير سبب سعادتي
أكد محترف نادي النصر وقائد منتخب نيجيريا، أحمد موسى، أن الاستقرار في المملكة لم يكن صعب عليه، نافيًا شعوره بأى ندم جراء تلك الخطوة.
وأضاف، في تصريحات له، أن العيش في المملكة جيد، وأنها مكان مناسب يمكن أن يعيش فيه ويربي أبنائه.
وأكد أن جماهير المملكة تعشق كرة القدم بجنون، مؤكدًا أنه سعيد بكونه شخصية محبوبة داخل النصر ومشجعيه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23658 ] نشر منذ 52 دقيقة
تكفى يا احمد موسى اذا اخذت الكورة لاتعطيها احد روح فيها لين تتعدى خط المرمى عندي ثقه انك بتسجل بهذه الطريقه اكثر من ان تصلح لزملائك او تسجل من برى السته
alfahd42[ عدد التعليقات: 23658 ] نشر منذ 43 دقيقة
يا تسوي كذا يا تبعد ونجيب غيرك
alfahd42[ عدد التعليقات: 23658 ] نشر منذ 34 دقيقة
لاتعطي الكورة احد ادخل بها الباب مباشره محد بيردك خذها مني نصيحة وشف كم هدف بتسجل