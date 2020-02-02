تدشين مهرجان (نماصيات) بنادي الحيّ بالنماص

محمد بن طحيطح(صدى):

دشنت سعادة المساعدة للشؤون التعليمية بالنماص الأستاذة عزيزة بنت غرمان بن سعيد مهرجان نماصيات مساء اليوم الأحد ٦/٨ بنادي الحيّ بالنماص وذلك ضمن ١٠٠ مهرجان تنفذها إدارات التعليم على مستوى المملكة.

ويرافق المساعدة الفريق الإشرافي لأندية الحي وممثلة برنامج الأندية أ.فاطمة الدوسري والمشرفة المتابعة أ.نادية الكناني وعدد كبير من الضيوف والمرتادات بمحافظة النماص ، ويهدف المهرجان إلى التعريف بدور نساء وفتيات النماص على المستوى الاجتماعي والتعليمي من خلال أندية الحيّ عبر أنشطة وفعاليات متنوعة والتي بدأت بحفل خطابي وتخلله أناشيد ترحيبية وكلمات لرعاة الحفل و بعض سيدات النماص الرائدات وتعددت الأركان منها الركن التراثي ، والأسر المنتجةو ركن الطفل وغيرها من الفعاليات الجاذبة.

كما صاحب الحفل معرضا للصور الفوتوغرافية للأستاذين عبدالله بن جاري وصالح الجبيري تبرزماضي وجمال طبيعة النماص وشارك أيضا متحف قصر التراث ومتحف أحمد خلوفة حيث عرضت فيه بعض القطع الأثرية للأدوات والأزياء التي كانت تستخدمها قديماً سيدات النماص .