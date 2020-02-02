مُمثل الوطن وسفير فريق نوافذ التطوعي يعود للوطن

رافع فريح(صدى):

شاركت الهيئة العامة للرياضة في ملتقى المبادرات العربية والأفريقية والمقام في دولة مصر الشقيقة من تاريخ ٢٦ – ٣١ / ١ /٢٠٢٠

حيث اجتمعت الدول العربية والأفريقية لعرض مبادراتها التطوعية خلال أيام الملتقى .

جاء ذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة المصرية .

وقد مثّل المملكة العربية السعودية وفد من الهيئة العامة للرياضة ومن ضمن المشاركين لوفد المملكة الشاب / محمد الجابري سفير فريق نوافذ التطوعي.

وحصل وفد المملكة على المركز الثالث كأفضل مبادرة رياضية عرضت على لجنة التحكيم وحصل على المركز الأول وفد دولة تشاد والمركز الثاني وفد من دولة مصر العربية .

وقد أعرب الأستاذ عبيد البرغش مؤسس وقائد فريق نوافذ التطوعي عن سعادته لمشاركة المملكة في الملتقى الذي جمع دولاً عربية وأفريقية في شتى المجالات والتخصصات لتبادل الخبرات لصناعة المبادرات التطوعية وتطويرها والإستفادة منها.

وقدم البرغش تهنئته للقيادة الرشيدة على حصول المملكة على المركز الثالث وبارك للدول الفائزة والمشاركة في الملتقى وشكر الهئية العامة للرياضة على توظيف دور الشباب وتنمية قدراتهم وتنمية مواهبهم .