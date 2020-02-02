ثانوية صقر قريش تبدع في مسرحية «مسعود ومشهور» ضمن مهرجان المجاردة

محمد بن طحيطح:تصوير محمد عبدالله خضير(صدى):

أقيمت مساء الأحد أولى مسرحيات المهرجان المسرحي ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير .

حيث قدم طلاب ثانوية صقر قريش على خشبة مسرح شارع الفن مسرحية بعنوان مسعود ومشهور قدمت في قالب كوميدي مميز وحظيت بحضور جماهيري كثيف وتم تقييم المسرحية من قبل لجنة التحكيم فيما تستكمل بقيةالمشاركات بمشاركية مسرحية من ثانوية عمار بن ياسر مساء اليوم الاثنين بمسرح شارع الفن بعد صلاة العشاء والجدير بالذكر أن المدارس تتنافس في هذه المسابقة لإبراز المواهب المسرحية وقد بلغت جوائز المسابقة مبلغ خمسة عشر ألف ريال للفائزين .



