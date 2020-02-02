بالفيديو.. شبان يجرون صيانة حية لخطوط نقل الكهرباء

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو شباب سعوديون وهم يقومون بعملية صيانة حية لخطوط نقل الكهرباء، مما أثاروا إعجاب رواد السوشيال ميديا في المملكة.

وكتبت شركة الكهرباء خلال تعليقها على المقطع المتداول:”شبّان سعوديون على عربة الموصّل المعلقة، يُجرون عملية صيانة حية لخطوط نقل الكهرباء (380 ك. ف)، على ارتفاع يصل إلى 70 مترًا”.

ولاقي المقطع تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث علق مغرد، قائلا:” الشباب السعودي أثبت نفسه في شتى المجالات وأن دل على شعب عظيم لديه من الطاقات والقدرات لا حدود لها”.

ورأى مغرد آخر:”.الشباب السعودي مبدع إذا أعطى الثقة الكاملة”، مشيرا:” نحن نعرف أن شبابنا فيهم خير وبركة ولكن المشكلة مايعطون فرصة ولكن أبدعوا في كل المجالات”.

وأشار مغرد ثالث:” نحن نعلم أنهم محل الثقة ولكن يحتاجون للفرص والتمكين والاعتماد عليهم فالوطن لا يحميه إلا أبناءه”.