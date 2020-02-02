الهلال يعلن الرباعي الأجنبي في آسيا 2020

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، اليوم الأحد، رسميًا عن اختيار الرباعي الأجنبي ضمن قائمته لدوري أبطال آسيا 2020م.

ووقع اختيار رازفان على الكوري جانغ هيون سو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والبيروفي أندري كاريلو، والفرنسي بافيتمبي غوميز في خانة اللاعبين الأجانب.

وجاءت القائمة كاملة :- حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، يزن جاري، محمد الواكد، نواف الغامدي.- خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، جانغ هيون سو، أمير كردي، محمد الكنيدري، محمد جحفلي، مدالله العليان.- خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، ناصر الدوسري، نواف العابد، منصور البيشي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، حمد العبدان، سيباستيان جيوفينكو، أندري كاريلو.- خط الهجوم: بافيتمبي غوميز، صالح الشهري، تركي المطيري.